28.11.2025, 20:30

У Актау появился новый город-побратим

Общество 0 958 Лиана Рязанцева

Между Актау и турецким городом Трабзон подписан меморандум о братстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По предоставленной информации, сегодня, 28 ноября, на торжественной церемонии закрытия проекта «Актау  культурная столица тюркского мира» был подписан меморандум, согласно которому областной центр стал городом-побратимом турецкого Трабзона.

Документ подписали аким Актау Абилкаир Байпаков и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

Актау расположен на побережье Каспийского моря и является единственным морским портом Казахстана. Он обладает стратегическим значением в сферах энергетики, логистики и морского транспорта. В свою очередь Трабзон известен как исторический порт на Чёрном море, а также как важный центр сельского хозяйства и туризма. Побратимство между этими городами станет важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Турцией на уровне местного самоуправления, - отметил Абилкаир Байпаков.

В акимате отметили, что данное соглашение окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Актау. В частности, меморандум нацелен на развитие побратимских и партнерских связей между городами в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта и логистики, туризма, а также культурно-гуманитарного обмена.

Для справки

Трабзон  город на северо-востоке Турции, расположенный на побережье Чёрного моря у подножия Колат-Дага. Это крупный торговый центр и порт с древних времён, место соприкосновения культур и религий. Трабзон  один из важнейших городов северо-восточного побережья Турции с древними византийскими памятниками и замечательными природными ландшафтами. Население города составляет более 400 тысяч человек.  

Напомним, ранее сообщалось, что у Актау появился город-побратим во Вьетнаме. Меморандум был подписан между областным центром региона и Данангом. 

6
1
1
