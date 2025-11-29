В Актау пройдёт единый день приёма граждан

Единый день приёма граждан - «День открытых дверей» состоится 1 декабря в здании «Дом Дружбы», расположенном в 34-м микрорайоне.

«Заместители акима Мангистауской области, аким Актау и его заместители, руководители областных управлений, территориальных департаментов, а также представители правоохранительных и уполномоченных органов примут участие в едином дне приёма граждан, чтобы ответить на вопросы жителей», - сообщает акимат Актау.