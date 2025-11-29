Танцуют все! Жителей Актау приглашают на танцы под открытым небом

Сегодня в Актау состоится танцевальный вечер под открытым небом, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

Жителей и гостей города приглашают на дискотеку, которая состоится в субботу, 29 ноября, с 19:00 до 21:00. Мероприятие традиционно пройдёт на смотровой площадке 4А микрорайона.

Гостей вечера ожидают энергичная музыка, танцы под открытым небом и приятная атмосфера. Организаторы отмечают, что дискотека станет отличной возможностью провести время в компании друзей и познакомиться с новыми людьми. Участники также смогут насладиться вечерними видами города со смотровой площадки.

Желающим рекомендуют приходить заранее. Организаторы приглашают актаусцев провести субботний вечер ярко и активно.