Нурдаулет Килыбай встретится с жителями Мунайлинского района

В среду, 3 декабря, состоится встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с жителями Мунайлинского района, передает Lada.kz .

Фото с сайта gov.kz

В рамках диалога жители смогут задать интересующие вопросы, обсудить актуальные проблемы и получить разъяснения по ключевым направлениям развития региона.

Мероприятие проводится в соответствии с графиком отчетных встреч руководства области с населением.

Встреча пройдет в Доме культуры имени Ф. Онгарсыновой.

Начало встречи в 14:00 часов.