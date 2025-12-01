Нурдаулет Килыбай встретится с жителями Мунайлинского района

В среду, 3 декабря, состоится встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с жителями Мунайлинского района, передает Lada.kz.
В рамках диалога жители смогут задать интересующие вопросы, обсудить актуальные проблемы и получить разъяснения по ключевым направлениям развития региона.
Мероприятие проводится в соответствии с графиком отчетных встреч руководства области с населением.
Встреча пройдет в Доме культуры имени Ф. Онгарсыновой.
Начало встречи в 14:00 часов.
