Ждем трагедий? Крупная дыра образовалась между этажами в высотке Актау

В одной из многоэтажек областного центра жители обнаружили внушительного размера дыру между этажами, которая может представлять опасность при передвижении людей. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Актауского городского акимата и обслуживающей компании, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Жители Актау продемонстрировали текущее состояние дома №1 в 11 микрорайоне. На распространенных кадрах видно, что в межэтажном перекрытии образовалась крупная дыра.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к компетентным лицам.

В пресс-службе акимата сообщили, что ежемесячный тариф, который оплачивают жильцы, не включает работы по восстановлению подобных конструкций. Для ремонта необходимо собирать дополнительные средства с людей, однако, по словам ведомства, большинство из них не соглашается на такие условия.

Тем не менее представитель обслуживающей дом организации – КСК «Светлана» – заявил, что вопрос будет решён за счёт собственных средств. В ближайшие дни повреждённая бетонная плита будет восстановлена.