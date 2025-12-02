Каспий мелеет: что ждет морпорт Актау

Уровень Каспия сегодня находится на одном из минимальных значений за последние десятилетия, и акватория в порту Актау тоже подвержена этим изменениям. Чтобы судоходство оставалось безопасным, а грузопоток проходил без перебоев, инженеры регулярно измеряют глубину моря, а также обновляют навигационные карты. На местах уровень воды упал на десятки сантиметров. Что происходит с водоемом сейчас, какие участки начали мелеть быстрее всего и как текущее состояние Каспия скажется на судоходстве в ближайшие годы – в специальном репортаже Lada.kz.