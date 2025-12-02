В Мангистау наглому вору заменили «условку» реальным лишением свободы

Осужденный за кражу житель Мангистауской области иногрировал возложенные на него судом обязанности и был отправлен в места лишения свободы, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

Фото с сайта pixabay.com

По предоставленным материалам дела, житель региона был пойман на краже металлических изделий (ворота, ограждения для скота), принадлежаших крестьянскому хозяйству в селе Таучик. Дело рассматривалось в Тупкараганском районном суде по части 3 статьи 24, пункту 3 части 3 статьи 188 (Кража) УК РК. Впоследствии Т. приговорили к трем годам лишения свободы. Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК наказание было смягчено и заменено на ограничение свободы.

Но, несмотря на это, осужденный Т. допустил неоднократные нарушения, установленные судом при отбытии ограничения свободы, а именно: в течение срока отбывания наказания Т. неоднократно не являлся в пробационную службу; при проверке по месту жительства неоднократно отсутствовал дома; без уважительных причин покидал место жительства, уклоняясь от пробационного контроля, - сказано в сообщении пресс-службы.

Изучив материалы дела, суд постановил вернуть Т. в места лишения свободы, заменив неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы – 1 год 2 месяца 8 дней – на лишение свободы. Местом, где осужденный будет нести наказание, определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Постановление пока не вступило в законную силу.

