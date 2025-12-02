18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.12.2025, 09:33

Водители Актау просят родителей научить детей безопасно переходить дорогу

Общество

В редакцию  Lada.kz пожаловался один из водителей, под колёса его автомобиля едва не попала школьница. Мужчина обратился с просьбой ко всем родителям, чтобы они объяснили своим детям правила дорожного движения.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Вчера, 1 декабря, в Актау школьница едва не попала под колёса автомобиля. Инцидент произошёл на дороге напротив КДК имени Абая. По словам водителя, девочка сначала стояла у края проезжей части, а затем неожиданно побежала через дорогу в неположенном месте.

У меня до сих пор трясутся руки, чуть не сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Если бы не моя быстрая реакция, трагедии не удалось бы избежать. Хотя у светофора есть пешеходный переход, девочка решила сократить путь и выбежала на дорогу в неположенном месте. Лишь чудом мне удалось вовремя затормозить, - рассказал автовладелец Ербол.

По его словам, в Актау участились случаи, когда подростки пересекают дорогу в неположенных местах или внезапно выбегают на проезжую часть, создавая аварийные ситуации. Он также отметил, что нередко дети в такие моменты находятся в наушниках либо сильно увлечены смартфоном.

От лица всех водителей хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, уделяйте больше внимания беседам с детьми о дорожной безопасности. Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда школьники выбегают на дорогу в последний момент, и порой только чудом удаётся избежать трагедии. Прошу вас регулярно напоминать подросткам простые, но жизненно важные правила: переходить дорогу только по пешеходным переходам, обязательно убеждаться, что автомобили полностью остановились, убирать телефон и снимать наушники перед переходом, не перебегать дорогу перед близко движущимся транспортом и соблюдать сигналы светофора. Это всё элементарные меры, которые могут сохранить жизнь вашим детям, - сказал автовладелец.

Ербол надеется, что регулярные беседы о безопасности помогут снизить количество опасных ситуаций на дорогах города.

В Актау случаи, когда дети перебегают дорогу в неположенных местах, фиксируются на постоянной основе. К сожалению, далеко не обо всех инцидентах становится известно редакции  многие водители предпочитают не придавать огласке такие ситуации. Напомним, в 2024 году автоледи едва не сбила девочку, которая также переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Однако в городе происходят и противоположные случаи  когда уже сами водители нарушают правила дорожного движения. В октябре текущего года ребенок попал под колеса автомобиля во дворе дома №8 в 29 микрорайоне. Ребенок был доставлен в больницу. По словам очевидцев, пострадавшая получила травмы средней степени тяжести, угрозы жизни не было.

В ноябре текущего года ребенка сбили на пешеходном переходе в 26 микрорайоне. В отношении водителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда).

Комментарии

2 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Там и взрослые по культуре поведения на проезжей части не так далеко от детей ушли...
02.12.2025, 09:32
Pluto 9701
Pluto 9701
Детей нужно обучать в школе как правильно переходить дорогу, а вот родителей нужно учить шаполаками правилам дорожного движения что они творят на дороге это ужас а дети глядя на таких вот взрослых думают что так можно и повторяют вслед за такими взрослыми. Кстати и жолпол проезжая мимо никак не реагирует.
02.12.2025, 07:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

