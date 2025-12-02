Стартовало голосование «Мисс Казахстан 2025»: участница из Актау среди претенденток на титул

«Мисс Актау-2025», 18-летняя Инкар Ислам представляет наш город на национальном конкурсе красоты «Мисс Казахстан 2021», передает Lada.kz .

Фото: missqazaqstan.kz

На официальном сайте конкурса «Мисс Казахстан-2025» стартовало народное голосование.

В этом году за корону борются 20 участниц, победительницы региональных этапов.

Голосование продлится до 4 декабря 2025 года (до 15:00 часов).

Актау на национальном конкурсе красоты «Мисс Казахстан 2025» представляет Инкар Ислам.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно выбрать фото понравившейся участницы, указать своё имя и адрес электронной почты, после чего подтвердить голос.

Поддержать Инкар Ислам можно здесь.

Напомним, ранее девушка рассказала, какие впечатления на нее произвело участие в конкурсе «Мисс Актау-2025».