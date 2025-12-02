«Инопланетные пейзажи»: фотограф из Великобритании с восторгом описал природу Мангистау

Фото: instagram.com/g_cooper/

Джордж Купер поделился фотографиями и впечатлениями от поездки по Мангистауской области на своей странице в Instagram.

Пейзажи Мангистау в Казахстане по-настоящему напоминают другую планету, но вместе с этой магией приходит и суровая погода. Хотя, думаю, это честный обмен. Сильные ветры и холодные ночи заставили меня подготовиться ко всему. Два пуховика отлично справились с задачей. Это словно ступаешь на другую планету, - поделился фотограф (текст переведен с английского языка).

На фотографиях Джорджа Купера можно увидеть урочище Бозжыра, урочище Кызылкуп, более известное как «Тирамису » .

В Мангистау одни из самых фантастических пейзажей, которые я когда-либо видел своими глазами. Это настоящее райское место для фотографов. Это была одна из самых эмоциональных поездок в моей жизни: взлёты были невероятными, а падения – такими же резкими. Без сомнений это была одна из самых сумасшедших недель в моей жизни. Но ради этих пейзажей мы и приехали – а здесь лишь небольшая часть того, что удалось увидеть. По-настоящему неземные виды. Казахстан, ты был потрясающим, - написал фотограф.

Напомним, восторг по поводу красот региона ранее выражал и фотограф из Нидерландов Макс Райв, сделавший живописные снимки края. Он запечатлел урочище Бозжыра, впадину Карынжарык и гору Бокты.