02.12.2025, 12:11

«Инопланетные пейзажи»: фотограф из Великобритании с восторгом описал природу Мангистау

Общество 0 1 401 Лиана Рязанцева

Фотограф из Великобритании Джордж Купер (George Cooper) поделился яркими впечатлениями о поездке в Мангистаускую область, передает Lada.kz.

Фото: instagram.com/g_cooper/
Фото: instagram.com/g_cooper/

Джордж Купер поделился фотографиями и впечатлениями от поездки по Мангистауской области на своей странице в Instagram.

Пейзажи Мангистау в Казахстане по-настоящему напоминают другую планету, но вместе с этой магией приходит и суровая погода. Хотя, думаю, это честный обмен. Сильные ветры и холодные ночи заставили меня подготовиться ко всему. Два пуховика отлично справились с задачей. Это словно ступаешь на другую планету, - поделился фотограф (текст переведен с английского языка).

На фотографиях Джорджа Купера можно увидеть урочище Бозжыра, урочище Кызылкуп, более известное как «Тирамису».

В Мангистау одни из самых фантастических пейзажей, которые я когда-либо видел своими глазами. Это настоящее райское место для фотографов. Это была одна из самых эмоциональных поездок в моей жизни: взлёты были невероятными, а падения  такими же резкими. Без сомнений это была одна из самых сумасшедших недель в моей жизни. Но ради этих пейзажей мы и приехали  а здесь лишь небольшая часть того, что удалось увидеть. По-настоящему неземные виды. Казахстан, ты был потрясающим, - написал фотограф.

Напомним, восторг по поводу красот региона ранее выражал и фотограф из Нидерландов Макс Райв, сделавший живописные снимки края. Он запечатлел урочище Бозжыра, впадину Карынжарык и гору Бокты.

8
0
0
Ingul
Ingul
Скоро таких пейзажей, как на первом фото, будет все больше. У нас в 3-а мкр до сих пор отопление, как следует, не работает.
02.12.2025, 09:04
