Порт Актау получил 45 млн евро на модернизацию

Порт Актау получил финансовую поддержку Европейского Союза в размере 45 миллионов евро. Об этом Lada.kz сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», рассказав на что будут потрачены средства.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Согласно данным пресс-службы КТЖ, руководитель порта Актау Даурен Кутпанбаев принял участие в церемонии подписания Соглашения о предоставлении гранта Европейского Союза на Ташкентском форуме инвесторов, посвящённом Транскаспийскому международному транспортному коридору и вопросам его взаимосвязанности.

Данное событие стало логическим завершением комплексной работы по формированию финансового пакета, включающего кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 35 миллионов евро и грант Европейского Союза в размере 10 миллионов евро в качестве дополнительной безвозвратной части финансирования. Совместные исследования ЕС и ЕБРР показали, что порт Актау является важнейшим элементом Транскаспийского маршрута. Полученные средства будут направлены на модернизацию двух причалов и приобретение устойчивых к погодным условиям кранов, что повысит пропускную способность по контейнерным грузам, - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация позволит увеличить пропускную способность порта более чем на 0,5 миллиона тонн грузов и обеспечит одновременное обслуживание четырёх полноразмерных судов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР и ЕС рассматривали вопрос финансирования модернизации порта Актау. В банке отмечали, что проект станет частью масштабной программы, цель которой создать к 2026 году крупнейший контейнерный терминал Каспийского региона с мощностью до 240 тысяч контейнеров в год.