Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
02.12.2025, 14:11

Грузинский инвестор запустит паромы из порта Курык в Азербайджан

Общество 0 1 187 Лиана Рязанцева

Проект по организации регулярного морского паромного сообщения через Каспийское море по направлению Курык – Алят (Азербайджан) обсудили аким Мангистауской области и Посол Грузии в Казахстане, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата региона
Фото пресс-службы акимата региона

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с делегацией, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Казахстан Леваном Диасамидзе.

Главным итогом встречи стало обсуждение проекта запуска регулярного морского паромного сообщения через Каспийское море по маршруту Курык – Алят (Азербайджан).

По данным пресс-службы акима области, проект реализуется по инициативе «Georgian Industrial Group» и предусматривает ввод в эксплуатацию двух паромов в первой половине 2026 года. К 2027 году планируется расширить паромный флот до шести судов.

Реализация проекта позволит нарастить объёмы грузоперевозок по каспийскому направлению, развить портовую инфраструктуру и повысить эффективность «Транскаспийского международного транспортного маршрута, - отметили в пресс-службе.

Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул инвестиционный потенциал Мангистау, отметив, что выгодное географическое положение региона, развитая транспортная инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат создают прочную основу для укрепления двустороннего партнёрства.

Мангистауская область – один из промышленных центров нашей страны. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных проектов в нефтегазовой, транспортно-логистической, туристической, перерабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Особенно мы открыты для совместных инициатив по расширению транзитных возможностей через Каспийское море, - сказал глава региона.

В свою очередь посол Леван Диасамидзе подчеркнул, что Грузия заинтересована в расширении сотрудничества с Казахстаном в сферах транспорта, логистики и туризма, включая взаимодействие с регионом.

Напомним, ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщал, что для повышения эффективности морских перевозок по Каспию планируется внедрение новой паромной системы с увеличенной грузоподъёмностью. Это позволит сократить время обработки грузов в портах и обеспечить их сквозную, бесперевалочную доставку до пунктов назначения.

