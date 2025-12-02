Жители Актау смогут бесплатно сдать кровь и получить психосоциальную консультацию по ВИЧ

Мангистауский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции приглашает жителей Актау на День открытых дверей. Все желающие жители смогут получить бесплатную анонимную психосоциальную консультацию по заболеванию и узнать свой статус, сдав кровь. Об этом Lada.kz сообщили в медучреждении.

Фото из архива Lada.kz

Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИД (отмечается 1 декабря), пройдет 3 декабря с 09:00 до 16:00 часов.

В рамках акции все желающие могут получить бесплатную анонимную психосоциальную консультацию по ВИЧ и узнать свой статус, сдав кровь за 20 минут, - сообщили в учреждении.

Региональный центр по профилактике ВИЧ-инфекции расположен в 3 микрорайоне, здание №170.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области за 10 месяцев специалисты учреждения провели 165 341 исследование, 44 из них дали положительный результат на заболевание.