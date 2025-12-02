Вице-министр ИИ и цифрового развития РК ответит на вопросы жителей Мангистау

Малик Олжабеков, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК встретится с населением Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото primeminister.kz

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Малик Олжабеков ответит на вопросы населения Мангистауской области. Встреча пройдет 4 декабря в 10:00 часов.

В этот же день, в 11:00 часов, Малик Олжабеков проведёт личный прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию министерства.

Мероприятия пройдут в Доме Дружбы в 34 микрорайоне.



Записаться на личный прием можно по номеру телефона: +7 (7292) 46-21-91 (в рабочее время).

Отмечается, что онлайн-трансляция встречи с населением будет проводиться в прямом эфире на официальной странице министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК в социальной сети «Youtube».

Для справки

Министерство курирует направления телекоммуникаций и связи, развитие «электронного правительства» и государственных услуг, аэрокосмическую и электронную промышленность, индустрию цифровых активов, а также вопросы информационной безопасности.