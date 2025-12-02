Власти рассказали, в каком состоянии находятся лифты в Актау и будут ли их ремонтировать

В многоквартирных жилых домах Актау установлено в общей сложности 1 210 лифтов. В городской администрации рассказали Lada.kz о текущем состоянии устройств, а также о том, кто отвечает за их обслуживание и ремонт.

Фото: Lada.kz

В связи с участившимися несчастными случаями с лифтами в стране редакция Lada.kz решила выяснить, в каком состоянии устройства находятся в Актау.

По данным акимата, в городе всего 1 449 лифтов, из которых 1 210 установлены в жилых домах. 26 лифтов временно приостановили работу и не функционируют.

В последний раз в 2023 году планировалась установка восьми лифтов на сумму 130 миллионов тенге. На сегодняшний день они установлены в микрорайонах: 1, 12, 14, 26 и 27, - рассказали в акимате.

В ведомстве подчеркнули, что в Актау срок эксплуатации лифтов в многоквартирных жилых домах составляет до 25 лет. Объекты, достигшие этого срока, подлежат обязательной замене на новые.

В настоящее время среди лифтов города нет тех, чей срок эксплуатации достиг 25 лет, поэтому необходимости в проведении замены пока нет, - заявили в городской администрации.

В акимате также разъяснили, на чьем балансе находятся устройства и кто отвечает за их сохранность и эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», к общему имуществу объекта кондоминиума относятся части объекта кондоминиума, за исключением квартир, нежилых помещений, машино-мест и кладовых, находящихся в раздельной (индивидуальной) собственности. К такому общему имуществу относятся: фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, кровля, защитные навесы у входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, и (или) прилегающий земельный участок, элементы благоустройства, а также иное имущество общего пользования. Поэтому объединение собственников или компания, обслуживающая лифты, обязаны следить за его состоянием, обеспечивать исправную работу и безопасность всех элементов общего имущества, включая лифты, - отметили в акимате.

Власти заверили, что все организации, обслуживающие лифтовое оборудование в Актау, являются аттестованными специализированными предприятиями.

В составе данных организаций работают квалифицированные и опытные специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Обслуживающие компании обеспечивают техническое сопровождение лифтового оборудования, проведение плановых профилактических работ, своевременное устранение неисправностей, а также безопасную и бесперебойную эксплуатацию лифтов. Обслуживающая организация ежегодно проводит как минимум одно динамическое и статическое испытание лифта. Динамическое испытание направлено на проверку характеристик движения лифта, правильности работы тормозных и приводных механизмов, тогда как статическое испытание предназначено для проверки безопасности лифта, его устойчивости при движении и остановке под максимальной нагрузкой, - говорят специалисты.

Отмечается, что после проведения испытаний все полученные результаты, выявленные дефекты и принятые меры по их устранению обязательно фиксируются в индивидуальных документах лифта. Кроме того, по результатам испытаний составляется акт, который подтверждается подписью и печатью ответственного специалиста.

Эти меры направлены на обеспечение безопасной и стабильной работы лифта, а также предоставление необходимой информации при техническом контроле и инспекциях, - отметили в акимате.

На вопрос журналиста, за чей счёт выполняется ремонт лифтов – за счёт бюджета города, управляющих компаний или жильцов – в акимате ответили, что обслуживание и ремонт устройств проводится через Объединение собственников жилья (ОСИ) за деньги, накопленные на расчётном счёте.

Если средств на счёте недостаточно, жильцы по взаимному согласию могут провести ремонт или замену лифта за свой счёт. Кроме того, в настоящее время замена лифта может финансироваться за счёт возвратных средств, - заключили в ведомстве.

На днях вопрос о безопасности лифтов и подъемных устройств в Казахстане подняли в мажилисе. Бекбол Орынбасаров, депутат Сената Парламента РК заявил, что годами обращал внимание госорганов на проблему, но получал лишь формальные ответы.

Ситуация с лифтовым хозяйством в стране становится только хуже. Полная кадровая несостоятельность местных исполнительных органов делает контроль над лифтами фиктивным: акиматы не имеют ни штата, ни специалистов, ни технической базы. В Астане, например, в жилищной инспекции два человека контролируют 10 430 лифтов и одновременно несут ответственность за газовые баллоны, а в регионах инспекторы не обладают даже минимальными знаниями о механизмах безопасности лифтов. Это не просто дефицит кадров – это структурный провал, который ставит под угрозу безопасность граждан, - заявил Бекбол Орынбасаров.

Сенатор также напомнил, что в 2013 году контроль передали акиматам, и это, по его мнению, стало ошибкой.

Функцию, которую ранее профессионально выполняло министерство по ЧС, «оптимизировали» и передали акиматам, где она просто растворилась среди других обязанностей: штаты были сокращены, ответственность – фактически утрачена, - сказал он.

Депутат считает необходимым вернуть госконтроль за лифтами социальных объектов обратно в ведение МЧС РК. Он также предложил запустить государственную программу полной замены устаревших лифтов с оптимальным софинансированием.

Напомним, ранее жители 4 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с вопросом о том, кто несёт ответственность за ремонт или замену лифта при его поломке. На вопрос горожан ответил заместитель акима Актау Бауыржан Есенов.