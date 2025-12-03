Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в декабре

В региональном управлении предпринимательства и торговли рассказали, сколько сжиженного газа выделено для владельцев транспорта с ГБО в декабре, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

По предоставленной информации, в первый месяц зимы для нашего региона минэнерго выделило 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа – 16 822 тонн от ТОО «КазГПЗ», расположенного в Жанаозне. Еще 1 178 тонн поставит Атырауский НПЗ.

Министерство энергетики РК опубликовало протокол Заседания Комиссии по формированию плана поставки вышеназванного топлива на внутренний рынок на первый квартал 2026 года. Согласно приведенным данным, ведомство предусмотрело для поставки в Мангистаускую область тот же объем газа, что и в 2025 году – 18 тысяч тонн. Между тем, количество автотранспорта, оснащенного ГБО, в регионе растет.

Напомним, в ноябре текущего года минэнерго выделило для региона также 18 тысяч тонн газа.