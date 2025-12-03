В Актау проходит кампания по противодействию домашнему насилию

В областном центре проходит республиканская акция «16 дней активных действий против гендерного насилия». Кампания проводится ежегодно с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, до 10 декабря – Дня прав человека. О том, сколько нарушений в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано в Актау, рассказала майор Камила Кылишаева, начальник отделения по борьбе с семейно-бытовым насилием управления полиции города Актау, передает Lada.kz .

По данным за 2025 год, более 350 тысяч человек в стране страдают от зависимости, связанной с азартными играми и агрессией, а каждая третья женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с насилием. 60% жертв насилия – дети и подростки.

С начала года в соответствии с Законом РК «О профилактике бытового насилия» в отношении 1450 лиц (2024 году – 1272) вынесены защитные предписания, а по решению суда в отношении 140 лиц (2024 году – 105) установлены особые требования к поведению сроком на три месяца. В отношении трех лиц назначена психокоррекция.

В Актау за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 106 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым приняты законные решения. В отношении почти 1500 человек были вынесены предписания на месяц, проводились профилактические беседы, - рассказала майор Камила Кылишаева, начальник отделения по борьбе с семейно-бытовым насилием управления полиции города Актау.

Участковыми инспекторами полиции только в октябре текущего года рассмотрено 381 административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений (в 2024 году – 543) по заявлениям и жалобам граждан. В том числе к ответственности привлечены:

по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) – 224 лица (2024 г. – 166);

по статье 461 КоАП РК (Нарушение защитного предписания) – 85 лиц (2024 г. – 63);

по статье 669 КоАП РК (Неисполнение постановления или решения суда) – 31 лицо (2024 г. – 29);

по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство в сфере семейно-бытовых отношений) – 41 лицо.

Для профилактики семейно-бытового насилия созданы мобильные группы, которые проводят организационную работу и оказывают помощь семьям и детям, находящимся в неблагоприятной социальной среде и имеющим признаки насилия.

С начала года на учет в полиции как «неблагополучные семьи» поставлены 79 лиц, с которыми ежемесячно проводится профилактическая работа.

Также в Мангистауской области круглосуточно и без выходных и праздников работает телефон доверия Центра социальной неотложной помощи «Рай»: +7 (778) 559 -64-63. В прошлом году на него поступило 70 обращений, в этом – уже 104.