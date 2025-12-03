Жительнице Актау вернули более миллиона тенге за сомнительное украшение благодаря госорганам

Жительнице Актау удалось вернуть более миллиона тенге за сомнительный золотой набор. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Freepik

Женщина заказала в одном из местных магазинов ювелирное украшение стоимостью 1 млн 100 тыс. тенге. Однако радость от покупки быстро сменилась подозрениями: покупательница обратила внимание, что вес изделия, указанный на этикетке, не совпадает с фактическим. Кроме того, продавец в течение нескольких дней присылал фотографии украшения с различающимися этикетками. Такая чехарда вызвала дополнительные сомнения, и женщина отменила заказ, попросив вернуть деньги.

Однако продавец заявил, что товар якобы уже отправлен, но ни чека, ни трек-номера не предоставил. Впоследствии он и вовсе перестал выходить на связь.

Не получив ответа от продавца, 1 декабря покупательница обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Вмешательство сотрудников госоргана урегулировало спор - требования о возврате денег были удовлетворены.