Недобросовестный застройщик в Жанаозене обманул жителей на 300 млн тенге

Скриншот из видео

В Департаменте АФМ Мангистауской области сообщили, что завершено расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства.

В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.

В результате 23 человека стали жертвами обмана: с ними были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 303 млн тенге. Полученные деньги подозреваемые обналичили из кассы предприятия, якобы расходуя их на покупку строительных материалов. На самом деле средства тратились на личные нужды.

Строительство дома так и не было завершено. Суд наложил арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Эти активы могут быть использованы для возмещения ущерба пострадавшим.

Один из подозреваемых помещен под стражу, другой находится под залогом.