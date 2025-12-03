Авиакатастрофа в Актау: часть расследования близка к завершению

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал ход расследования крушения азербайджанского самолета под Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как разъяснил заместитель премьер-министра, расследование делится на две части.

«Первая — криминальная часть, которую ведет Генпрокуратура. Они находятся в контакте с российскими коллегами. Вторая часть касается расследования Министерства транспорта — она находится на завершающей стадии. Сейчас мы ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационных приборов и так далее. По Минтрансу в принципе мы готовы будем завершить расследование», - сказал Канат Бозумбаев.

По его словам, расследование может завершиться уже в этом году или в начале следующего.

«Что касается части Генпрокуратуры, они работают в плотном контакте. Там тоже есть подвижки — вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году и эта часть расследования будет завершена», - добавил заместитель премьер-министра.

Напомним, 25 декабря 2024 года близ Актау потерпел крушение Embraer 190 азербайджанской авиакомпании «Azerbaijan Airlines».