В Актау пройдут пожарно-тактические учения: жителей просят сохранять спокойствие

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области информирует жителей и гостей города о проведении учений в одном из крупных жилых комплексов областного центра, передает Lada.kz .

ЖК "Оазис". Фото: ДЧС МО

Плановые пожарно-тактические учения в жилом комплексе «Оазис» запланированы на 11:00 5 декабря. Мероприятие пройдёт в 15 микрорайоне.

Появление пожарной техники и сотрудников служб не связано с реальной угрозой - это плановая тренировка, предупредили в ДЧС Мангистауской области.

Учения направлены на повышение готовности спасательных подразделений и отработку действий в случае возможных чрезвычайных ситуаций.