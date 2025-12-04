В Мангистау 124 врача онкодиспансера заявили о давлении со стороны облздрава

Медицинский скандал разгорается в Актау: 124 сотрудника Мангистауского областного онкологического диспансера подписали коллективное обращение к Президенту Касым-Жомарту Токаеву. В письме, копия которого имеется в распоряжении редакции, медики заявляют о «воспрепятствовании профессиональной деятельности» и «служебном давлении» на директора учреждения Нурлана Джариева со стороны Управления здравоохранения области, передает Lada.kz.

фото архив Lada.kz

Авторы письма отмечают, что конфликт обострился после переезда диспансера в новое здание. По словам коллектива, директор отказался подписывать акт приёмки из-за отсутствующего оборудования и строительных недостатков.

Параллельно с обращением коллектива в социальных сетях появился эмоциональный комментарий дочери директора онкодиспансера. Она утверждает, что давление на руководителя продолжается много лет и связано, по её мнению, с попытками защитить учреждение от коррупционных интересов.

В опубликованном посте она отмечает:

«Мой отец — директор онкодиспансера Мангистау. На протяжении длительного времени против него ведётся системное давление и преследование. И сегодня ситуация дошла до предела. Недавно сотрудники онкодиспансера подписали коллективные письма в защиту моего отца, адресованные министру и Президенту. Эти письма — не анонимки, а официальные документы с подписями врачей, медсестёр, сотрудников разных отделений за одну дневную смену. В письмах сотрудники подробно описывают многолетнее давление, попытки «создать нарушения там, где их нет», многочисленные проверки, угрозы увольнения и попытки манипулировать коллективом. Но главное — причина всей этой травли. Мой отец один из немногих руководителей, который встал поперёк коррупционных интересов. Он не позволял наживаться на онкобольных, блокировал схемы давления и любые попытки заработать на боли людей. Именно из-за этого его преследуют все эти годы», — пишет Фариза.

По словам автора публикации, именно при нынешнем руководителе онкодиспансер переехал из ветхого здания «возле морга» в современный центр, получил современное оборудование, лекарственное обеспечение, стабильный штат и снизил показатели смертности.

«Он вывел диспансер из долгов, наладил прозрачную систему закупок, создал условия для нормальной работы персонала. Однако отдельные лица подменяли реальные статистические данные, чтобы очернить его репутацию. Коллектив открыто написал об этом в письмах, но давление продолжается», — говорится в посте.

В обращении медиков перечислено более 20 пунктов, расписанных на 8 листов. Вот некоторые из них (в кратком изложении, прим. автора):

Врачи пишут, что новая редакция Устава онкодиспансера не утверждается с 2022 года. Из-за этого, по их словам, невозможно внести необходимые изменения в структуру и работу учреждения. «Это тормозит развитие диспансера и создаёт административные барьеры», — указывается в письме.

Перебои с электричеством неоднократно создавали риски для хранения препаратов и работы медицинского оборудования.

«Несмотря на обращения, вопрос остаётся нерешённым длительное время», — утверждают авторы.

14 сотрудников долгое время не могли получить положенные им выплаты.

«Мы не получили своевременной поддержки, из-за чего многие сотрудники испытывали финансовые трудности», — говорится в обращении.

Согласование структуры затягивалось без объяснений.

«Любое изменение требовало длительного согласования, что мешало эффективной организации работы», — заявляют подписанты.

Отдельные должностные лица якобы пытались спровоцировать коллектив на подачу жалоб на директора.

«Нам предлагали писать заявления, чтобы дискредитировать руководство», — утверждается в обращении.

В одном из отчётов были указаны неверные сведения, после чего к диспансеру возникли претензии.

«Эти данные не соответствовали фактической статистике, что привело к необоснованным обвинениям», — заявляют сотрудники.

Проверки разных органов проводились неоднократно и «нередко - ночью», что, как они считают, создавало психологическое давление. В обращении отмечено, что некоторые эпизоды, по которым пытались привлечь директора к дисциплинарной ответственности, впоследствии были «не подтверждены внешними комиссиями». Однако, несмотря на это, давление продолжается. Директору выдали строгий выговор по документам, с которыми он не был ознакомлен заранее, что нарушает трудовой кодекс. Сотрудники заявляют, что отдельный представитель облздрава несколько раз «угрожал увольнением» директору.

По словам врачей, рабочие группы, созданные для проверки деятельности диспансера, «используются как инструмент давления».

Ко времени официального открытия центра ПЭТ-КТ «не были заключены необходимые договоры», из-за чего оборудование не работало.

«До октября мы не могли принимать пациентов, претензии от населения шли в наш адрес, хотя задержка была исключительно виной управления здравоохранения», — заявляют врачи.

Коллектив просит Президента дать «объективную оценку действиям должностных лиц» Управления здравоохранения, провести проверку изложенных фактов и обеспечить условия, при которых медучреждение сможет работать без внешнего давления.

Позиция Управления здравоохранения

В связи с распространением в социальных сетях информации руководителя областного онкологического диспансера о «служебном преследовании» управление здравоохранения области заявляет следующее:

Н. Джариев занимает пост директора ООД 13 лет, и за этот период не было достигнуто существенных улучшений в работе учреждения. Более того, дорогостоящее оборудование простаивает, что свидетельствует о неэффективной организации работы и управленческих решений.

По ключевым индикаторам онкологической службы регион продолжает находиться в “красной зоне”, занимая позиции аутсайдера среди всех регионов страны. Эти данные подтверждаются официальной статистикой и отчётностью мониторинговых служб.

Проверками Министерства здравоохранения РК, КАЗНИОР, прокуратуры и ФОМС зафиксированы многочисленные факты несоблюдения клинических протоколов, приписок, неправомерного взимания платы за услуги, входящие в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, а также нарушения трудовых прав сотрудников.

Отмечается высокий отток квалифицированных специалистов и большое количество жалоб пациентов и персонала на качество услуг и организацию работы.