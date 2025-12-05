Стало известно, кто чаще заболевает ОРВИ в Мангистау

Количество заражённых детей до 14 лет, зарегистрированных за последнюю неделю ноября, достигло 33 481.

Резкий рост заболеваемости ОРВИ наблюдается с конца октября. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (62 947 случаев) показатель увеличился в 1,9 раза. Если взрослые активно приходят на прививки, то среди детей привитых мало, - подчеркнули специалисты.