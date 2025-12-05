Численность населения Актау превысила 300 тысяч человек

На сегодняшний день численность населения города составляет 303 752 человека, из них 6001 – новорождённые. Об этом сообщил аким Актау Абилкаир Байпаков на встрече с участием главы региона Нурдаулетом Килыбаем, передает Lada.kz.
По словам градоначальника, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель численности населения увеличился на 13 тысяч человек.
Абилкаир Байпаков отметил, что жители Актау составляют 40% от общего числа населения Мангистауской области.
Напомним, по состоянию на 1 марта 2024 Мангистауская область насчитывала 789 914 человек. Регион не первый год удерживает позицию лидера по рождаемости в Казахстане.
