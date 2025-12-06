Законно купленную землю отбирают госорганы у жителей Мангистау

Фото собственников земель в жилом массиве Бегей-1 в селе Акшукур

История началась еще в 2020 году, когда участок площадью 4 га в жилом массиве Кезкора был продан новому владельцу. В 2022 году аким Тупкараганского района своим постановлением перенес этот участок на новую территорию – в жилой массив Бегей-1. Процедура была оформлена официально: госорганы разработали проект землеустройства, изменения зарегистрированы в кадастре.

Позже участок был разделен на 39 новых земельных долей, каждая из которых также прошла государственную регистрацию и была продана гражданам. Люди купили землю законно, начали ее осваивать и вкладывать собственные средства. Исходя из официального ответа районной прокуратуры в 2022 году: нарушений при переносе участка не выявлено.

Однако в январе 2024 года, по словам жителей, та же прокуратура неожиданно изменила позицию и вынесла новое предписание – теперь уже о незаконности переноса и разделения земель. На основании этого документа региональный департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд с требованием признать все сделки недействительными и вернуть землю государству. Таким образом, один и тот же госорган за два года выдал два противоположных заключения без объяснения причин.

Кроме того, в ситуации обнаружилась еще одна странность: существует два варианта одного и того же постановления акима 2022 года: в одном участок «неделимый» (неизвестно откуда взявшийся, нигде не зарегистрирован), в другом делимый (зарегистрирован в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области). Это породило у людей еще больше вопросов к работе местных органов.

Несмотря на доводы жителей, суд в октябре 2025 года удовлетворил иск госоргана по делу № 4752-25-00-2/365. Люди фактически лишились своей земли, хотя приобретали ее полностью законным путем.

При этом суд не рассмотрел вопрос компенсации ущерба, хотя Конституция и Земельный кодекс Казахстана (статья 166 ЗК РК) прямо устанавливают, что если государственный орган совершил ошибку, именно он должен возместить гражданам причиненный ущерб.

Землевладельцы подчеркивают, что все сделки были открытыми, нотариальными и зарегистрированными. Ошибки допустили государственные органы.

Жители Бегей-1 считают, что это дело создает тревожный прецедент. По их словам, государство сначала само создает участки, разрешает их продажу, регистрирует сделки, а спустя годы объявляет все незаконным и забирает обратно, оставляя людей ни с чем.

По словам землевладельцев, вместо защиты граждан государственные структуры «предлагают» им самостоятельно подавать иски к продавцам участков и требовать возвращения денег, хотя никаких сомнений в законности сделок у покупателей не было и быть не могло.

Жители просят отменить решение суда первой инстанции и принять новое – справедливое, основанное на нормах Конституции и законов. В частности, они требуют восстановить права добросовестных приобретателей и отменить незаконное решение Тупкараганского районного суда Мангистауской области от 3 октября 2025 года, признать все сделки купли-продажи законными, также обязать государство компенсировать причиненный ущерб и обеспечить реальную защиту права собственности, гарантированного Конституцией РК.

Редакция Lada.kz ожидает комментариев от компетентных госорганов.