18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.12.2025, 09:37

Законно купленную землю отбирают госорганы у жителей Мангистау

Общество 0 6 562 Сергей Кораблев

Жители Мангистауской области оказались под угрозой потери законно приобретенных земельных участков в жилом массиве Бегей-1, расположенном в селе Акшукур, сообщает Lada.kz.

Фото собственников земель в жилом массиве Бегей-1 в селе Акшукур
Фото собственников земель в жилом массиве Бегей-1 в селе Акшукур

История началась еще в 2020 году, когда участок площадью 4 га в жилом массиве Кезкора был продан новому владельцу. В 2022 году аким Тупкараганского района своим постановлением перенес этот участок на новую территорию  в жилой массив Бегей-1. Процедура была оформлена официально: госорганы разработали проект землеустройства, изменения зарегистрированы в кадастре.

Позже участок был разделен на 39 новых земельных долей, каждая из которых также прошла государственную регистрацию и была продана гражданам. Люди купили землю законно, начали ее осваивать и вкладывать собственные средства. Исходя из официального ответа районной прокуратуры в 2022 году: нарушений при переносе участка не выявлено.

Однако в январе 2024 года, по словам жителей, та же прокуратура неожиданно изменила позицию и вынесла новое предписание  теперь уже о незаконности переноса и разделения земель. На основании этого документа региональный департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд с требованием признать все сделки недействительными и вернуть землю государству. Таким образом, один и тот же госорган за два года выдал два противоположных заключения без объяснения причин.

Кроме того, в ситуации обнаружилась еще одна странность: существует два варианта одного и того же постановления акима 2022 года: в одном участок «неделимый» (неизвестно откуда взявшийся, нигде не зарегистрирован), в другом делимый (зарегистрирован в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области). Это породило у людей еще больше вопросов к работе местных органов.

Несмотря на доводы жителей, суд в октябре 2025 года удовлетворил иск госоргана по делу № 4752-25-00-2/365. Люди фактически лишились своей земли, хотя приобретали ее полностью законным путем.

При этом суд не рассмотрел вопрос компенсации ущерба, хотя Конституция и Земельный кодекс Казахстана (статья 166 ЗК РК) прямо устанавливают, что если государственный орган совершил ошибку, именно он должен возместить гражданам причиненный ущерб.

Землевладельцы подчеркивают, что все сделки были открытыми, нотариальными и зарегистрированными. Ошибки допустили государственные органы.

Жители Бегей-1 считают, что это дело создает тревожный прецедент. По их словам, государство сначала само создает участки, разрешает их продажу, регистрирует сделки, а спустя годы объявляет все незаконным и забирает обратно, оставляя людей ни с чем.

По словам землевладельцев, вместо защиты граждан государственные структуры «предлагают» им самостоятельно подавать иски к продавцам участков и требовать возвращения денег, хотя никаких сомнений в законности сделок у покупателей не было и быть не могло.

Жители просят отменить решение суда первой инстанции и принять новое  справедливое, основанное на нормах Конституции и законов. В частности, они требуют восстановить права добросовестных приобретателей и отменить незаконное решение Тупкараганского районного суда Мангистауской области от 3 октября 2025 года, признать все сделки купли-продажи законными, также обязать государство компенсировать причиненный ущерб и обеспечить реальную защиту права собственности, гарантированного Конституцией РК.

Редакция Lada.kz ожидает комментариев от компетентных госорганов.

51
48
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь