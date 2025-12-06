В некоторых микрорайонах Актау появились скамейки нового типа

Жители областного центра отметили, что новые элементы благоустройства преобразили облик города к лучшему, однако они опасаются случаев вандализма, передает Lada.kz .

Фото автора

В Актау вдоль пешеходных дорог установили новые элементы благоустройства – конструкции из металлического каркаса с деревянными рейками, включающие себя скамейку и урну. Навес и боковые стенки создают приятную полутень, в которой пешеходы смогут присесть отдохнуть в летний зной.

Скамейки появились вдоль тротуарных дорожек 12 и 5 микрорайонов. Как рассказали в Актауском городском акимате, новые элементы городской среды появились в рамках комплексного благоустройства пешеходных зон по периметру 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б микрорайонов. В администрации попросили жителей бережно обращаться с городским имуществом.

Напомним, благоустройство периметра 5 микрорайона обошлось в 50 898 901 тенге.

В акимате сообщили, что в следующем году стартует комплексное благоустройство 1, 4, 14 и 22 микрорайонов.