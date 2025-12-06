Осторожно, гололёд! Водителей Мангистау просят сохранять бдительность

В Мангистауской области ухудшились дорожные условия из-за образования гололёда. Стражи правопорядка призвали водителей быть осторожными на проезжей части и воздержаться от дальних поездок, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

По информации департамента полиции Мангистауской области, скользкие участки зафиксированы на трассах Актау – Форт-Шевченко, Актау – Жетыбай, Жетыбай – Шетпе, Актау – Жанаозен, а также Жетыбай – Курык. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дороги остаются открытыми для проезда.

Дорожные службы обрабатывают опасные участки пескосоляной смесью. Для безопасности водителей и пассажиров мы призываем строго следовать правилам ПДД, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Правоохранительные органы рекомендуют водителям по возможности отказаться от дальних поездок до стабилизации дорожной обстановки.