Ненастная погода ждет мангистаусцев в воскресенье

На территории Мангистауской области на 7 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

Как сообщают синоптики РГП «Казгидромет», 7 декабря на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман и гололед. Ветер северо-восточный на северо-западе, на востоке региона достигнет 15-20 метров в секунду.

В Актау ночью и утром также ожидается гололед. Температура воздуха днем не превысит +5 градусов. Возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. Скорость ветра достигнет 9-14 метров в секунду.

Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, ранее полицейские предупредили мангистаусцев об ухудшении дорожных условий – на некоторых участках междугородних трасс образовался гололед.