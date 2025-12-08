Пассажиры поезда Атырау - Актау пожаловались на грязь в вагоне

В социальных сетях появилось видео, снятое пассажирами поезда Атырау - Актау, на котором они жалуются на грязь в купе. В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что инцидент произошёл ещё летом текущего года, передает Lada.kz .

На кадрах видео люди возмутились состоянием купе. Полки и поверхности покрыты пылью, зеркало испачкано - видно, что уборка не проводилась.

На видео проводник объяснил, что вагон недавно присоединили к составу, из-за чего уборка была проведена не полностью.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в АО «Пассажирские перевозки», там заявили, что инцидент произошёл ещё летом текущего года.

Проведено служебное рассмотрение вышеуказанного вопроса. По замечанию пассажира о ненадлежащей уборке вагона проведена дополнительная уборка клининговой компанией и поездной бригадой. Дополнительных замечаний на санитарное состояние вагона от данного пассажира больше не поступало. Компания приносит свои извинения за возможные неудобства в пути следования, - сказал Нариман Дюсекеев, пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки».

