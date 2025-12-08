18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.12.2025, 15:20

«Боимся остаться без квартир»: в Актау жители ЖК «Жанұя» записали видеообращение

Общество

В Актау жители жилого комплекса «Жанұя» записали видеообращение. Отчаявшиеся люди обратились к властям региона с просьбой помочь им получить документы на своё жильё и не остаться без крыши над головой, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

В редакцию Lada.kz обратились жители ЖК «Жанұя», который расположен в 16-м микрорайоне. Люди просят решить их проблему, которая длится на протяжении нескольких лет.

«Уже пять лет мы не можем получить документы на своё жильё. 176 квартир, а значит 176 семей, могут оказаться на улице», - заявили жильцы ЖК «Жанұя».

Со слов горожан, в 2019 году они приобрели квартиры у компании «Интерьер Строй Актау», а в 2021 году получили ключи от жилья. Однако, несмотря на прошедшие годы, вот уже пять лет они живут без документов на свои квартиры. Причиной этому стал арест руководителей компании и блокировка всех её счетов.

В 2024 году в отношении руководителей компании «Интерьер Строй Актау» было возбуждено уголовное дело. А в 2025 году их осудили за мошенничество, после чего все банковские счета компании оказались заблокированы. Это ещё сильнее осложнило ситуацию. «Всё это время мы, простые граждане, за свой счёт содержим дом и исправно оплачиваем коммунальные услуги. Мы сами заменили все трубы в доме и установили детскую площадку - ту самую, которую застройщик так и не сделал. Куда только ни обращались - везде сталкиваемся с закрытыми дверями. Власти лишь разводят руками и говорят, что не знают, как нам помочь», - рассказывают жители.

Жители требуют от государственных органов снять аресты, наложенные на имущество ЖК «Жанұя».

«Если местные исполнительные органы не найдут решения, мы готовы ехать в Астану и обращаться с открытым обращением к Президенту. Раньше власти нам говорили: „Не переживайте, найдём выход из вашей ситуации“, но теперь мы наняли адвоката, и, по его словам, мы можем попросту остаться на улице, без крыши над головой», - заключили жители.

В аналогичной ситуации оказались и жители жилых комплексов «Бақыт» и «Адал». По словам людей, дома давно построены и заселены, однако их жители по-прежнему живут без правообладающих документов на свои квартиры.

Напомним, ранее в Актау обманутые дольщики ЖК «Мурагер» того же застройщика, «Интерьер Строй Актау», одержали победу в суде по земельному вопросу.

