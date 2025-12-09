Школьные стадионы Мангистау откроют для взрослых вечером по распоряжению акима

Сегодня, 8 декабря, под руководством акима области Нурдаулета Килыбая прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мангистауской области. В ходе заседания глава региона поручил открыть школьные стадионы для взрослых в вечернее время, чтобы они могли заниматься спортом и бегом, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Глава региона в ходе заседания отметил, что получает обращения от жителей по поводу закрытых школьных стадионов в вечернее время.

«Людям приходится заниматься спортом и бегом на стадионе в 4-м микрорайоне. Почему нельзя открыть школьные стадионы в вечернее время? Дайте поручение школам, чтобы их стадионы были открыты. Вечером люди смогут бегать, а дети — играть в футбол. Для кого тогда построены эти объекты? Я понимаю, что администрация школ переживает, что что-то могут сломать или повредить, но можно установить камеры, освещение и обеспечить контроль», - сказал Нурдаулет Килыбай.

На заседании также обсуждались вопросы готовности региона к зимнему периоду, пожарной безопасности вблизи многоэтажных жилых домов и биологической безопасности.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в регионе отопительный сезон начался в установленные сроки и проходит стабильно. Проведены ремонтные работы инженерной инфраструктуры, обновлены тепловые, водопроводные, газовые и электрические сети. Все выявленные 259 неисправностей в период подачи тепла в Актау устранены.

Также отмечается, что полностью обеспечена готовность республиканских, областных и районных дорог региона к зимнему содержанию. Подготовлены необходимые материалы и техника. К работам по содержанию дорог Мангистау привлечены 412 рабочих и 155 единиц техники. Запасы инертных материалов для зимних условий, а также горюче-смазочные материалы полностью готовы, водопропускные трубы вдоль дорог очищены.