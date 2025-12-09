Пронизывающий ветер и долгие поездки: жители Актау недовольны расположением новогодних елок

В последнее время главные символы Нового года в Актау устанавливают на набережной 15 микрорайона и перед музеем Абиша Кекилбаева в 19 микрорайоне. Жители нижней зоны города выразили недовольство по этому поводу, так как поездки до елок на общественном транспорте напоминают преодоление полосы препятствий, передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz / Рашид Исмагилов

По словам горожан, ранее елки располагались в местах, куда можно было легко и достаточно быстро доехать на автобусе. Сейчас же, чтобы добраться до украшенной зоны на набережной или у музея, приходится тратить значительно больше времени и сил – из-за расстояния, увеличившегося количества транспорта, и переполненного общественного.

Добраться на автобусе практически невозможно, а идти пешком по зимнему ветру и темноте крайне неприятно, - жалуются жители.

Особое недовольство вызывает елка на набережной. Горожане отмечают, что открытое пространство, пронизывающий холодный ветер с моря делают прогулки в районе праздничной локации малопривлекательными. При этом жители признают важность украшения новых микрорайонов, но настаивают на возвращении хотя бы одной елки в привычные места, где можно комфортно провести время всей семьей, а именно на площади Ынтымак в 11 микрорайоне или у КДК имени Абая в 4 микрорайоне.

Некоторые предполагают, что для разрешения ситуации акимат мог бы использовать старые елки.

Мы не настаиваем на том, чтобы елки убрали из верхних микрорайонов и поставили их в нижних. Везде живут дети и здорово иметь возможность прийти вечером на прогулку к елке, которая находится недалеко от твоего дома. Но как быть всем детям из нижних микрорайонов и даже тем, кто живет в 11, 12, 26 и 27? Сейчас в Актау проживает более 300 тысяч человек, как недавно сказал сам аким. Неужели не пора увеличить количество мест с новогодними елками? Уже 25 лет, если не дольше, всего две елки на город от акимата. Можно же взять старые, необязательно покупать новые. В 4 микрорайоне столько деток, КДК имени Абая рядом. Тот же Ынтымак был бы удобен, сюда легко доехать хоть из нижних районов, хоть из отдаленных аулов, - говорят люди.

Однако в городской администрации заявили, что прежние места расположения елок не рассматриваются – они будут установлены на набережной и у музея.

Напомним, в этому году на праздничное преображение областного центра предусмотрено 80 миллионов тенге.

Кроме того, Lada.kz ранее проводила опрос, в ходе которого выяснила, нравится ли жителям Актау положение дел по вышеописанной ситуации.