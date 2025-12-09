Пожарные из Жанаозена спасли застрявшего в яме верблюда (видео)

Сегодня, 9 декабря, в Сети распространилось видео того, как пожарные пришли на помощь застрявшему в яме верблюду. В региональном департаменте по ЧС прокомментировали инцидент, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По предоставленным данным, инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря, в Жанаозене. Сообщение о том, что в яму провалился верблюд, на пульт дежурного поступил в 17:17 часов.

На место происшествия прибыли пожарные, которые с помощью спецоборудования вытащили застрявшее животное. В департаменте по ЧС уточнили: верблюд не получил серьёзных травм и после осмотра был передан владельцам.

Спасатели отмечают, что подобные случаи в степных районах не редкость и напоминают о необходимости следить за скотом, а также ограждать опасные участки.

Напомним, ранее пожарные спасли верблюда, провалившегося в септик. Подробнее по ссылке.