Темно и опасно: путь к школе в Актау пугает родителей и детей

Жители 6 микрорайона Актау бьют тревогу: путь к школе №6 утром и вечером превращается в настоящее испытание для родителей и детей, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По словам жителей Актау, дорога вдоль детских садов и домов №22-26 практически не освещена.

Утром приходится водить детей, а вечером забирать вторую смену. Без фонарика пройти здесь просто невозможно. Настолько темно, что не видно даже собственных ног, - рассказывает местная жительница.

Родители предоставили кадры, на которых видно, что часть фонарей на пути в школу не работает, а те, что включены, светят слишком слабо, чтобы хорошо освещать дорогу. Местные жители опасаются, что в таких условиях может произойти несчастный случай.

Мы хотим, чтобы власти поняли: речь идёт о безопасности детей. Проходить по этому пути в темноте каждый день – настоящий риск, - добавляют родители.

В Актауском городском акимате сообщили, что участок будет проверен региональным управлением ЖКХ, после чего будут сделаны выводы и предложены меры по обеспечению безопасности пешеходов.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала, что в Актау из-за недостаточного освещения сохраняется опасная ситуация на ряде нерегулируемых пешеходных переходов.