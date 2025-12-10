Работники «КЖСА» возмутились установкой видеокамер на рабочих местах

Сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) опубликовали в Telegram-чате акимата обращение, адресованное главе города Абилкаиру Байпакову. В нём они выразили недовольство установкой системы видеонаблюдения на рабочих местах. В коммунальном предприятии прокомментировали ситуацию корреспонденту Lada.kz.
Работники ГКП «КЖСА» в своем обращении на имя акима Актау Абилкаира Байпакова заявили о незаконной установке на рабочих местах системы видеонаблюдения, оснащённой функцией аудиозаписи.
Данная незаконная прослушка влияет на нашу работу в качестве эмоционального давления. Вызывает ежедневный стресс и страх перед руководством, снижается концентрация на рабочих процессах. Сотрудники со страхом обсуждают рабочие вопросы из-за опасения, что их слова могут быть неверно поняты работодателем. Также хочу отметить, что вся аудиозапись направляется непосредственно директору ГКП «КЖСА» регулярно. Расцениваю данные действия как вторжение в личное пространство работников. Такие действия нарушают права человека на свободу слова, а также Закон РК «О персональных данных и их защите», Конституцию РК и Уголовный кодекс РК, - говорится в обращении.
Коллектив просит защитить права работников и принять соответствующие меры.
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали жалобу.
Установка камер осуществлена по рекомендации комплаенс-службы предприятия и соответствует требованиям по охране стратегических объектов. Важно отметить, что видеонаблюдение установлено в технических зонах, коридорах и складских помещениях и не нарушает прав работников, - заявили в компании.
ГКП «КЖСА» создано решением акима Актау от 18 марта 1996 года.
Предприятие работает в области тепловой, водохозяйственной и канализационной систем жизнеобеспечения местной инфраструктуры.
По роду своей основной деятельности предприятие осуществляет:
