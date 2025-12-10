Работники «КЖСА» возмутились установкой видеокамер на рабочих местах

Работники ГКП «КЖСА» в своем обращении на имя акима Актау Абилкаира Байпакова заявили о незаконной установке на рабочих местах системы видеонаблюдения, оснащённой функцией аудиозаписи.

Данная незаконная прослушка влияет на нашу работу в качестве эмоционального давления. Вызывает ежедневный стресс и страх перед руководством, снижается концентрация на рабочих процессах. Сотрудники со страхом обсуждают рабочие вопросы из-за опасения, что их слова могут быть неверно поняты работодателем. Также хочу отметить, что вся аудиозапись направляется непосредственно директору ГКП «КЖСА» регулярно. Расцениваю данные действия как вторжение в личное пространство работников. Такие действия нарушают права человека на свободу слова, а также Закон РК «О персональных данных и их защите», Конституцию РК и Уголовный кодекс РК, - говорится в обращении.