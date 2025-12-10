18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 11:42

Работники «КЖСА» возмутились установкой видеокамер на рабочих местах

Общество 0 3 364 Лиана Рязанцева

Сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) опубликовали в Telegram-чате акимата обращение, адресованное главе города Абилкаиру Байпакову. В нём они выразили недовольство установкой системы видеонаблюдения на рабочих местах. В коммунальном предприятии прокомментировали ситуацию корреспонденту Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Работники ГКП «КЖСА» в своем обращении на имя акима Актау Абилкаира Байпакова заявили о незаконной установке на рабочих местах системы видеонаблюдения, оснащённой функцией аудиозаписи.

Данная незаконная прослушка влияет на нашу работу в качестве эмоционального давления. Вызывает ежедневный стресс и страх перед руководством, снижается концентрация на рабочих процессах. Сотрудники со страхом обсуждают рабочие вопросы из-за опасения, что их слова могут быть неверно поняты работодателем. Также хочу отметить, что вся аудиозапись направляется непосредственно директору ГКП «КЖСА» регулярно. Расцениваю данные действия как вторжение в личное пространство работников. Такие действия нарушают права человека на свободу слова, а также Закон РК «О персональных данных и их защите», Конституцию РК и Уголовный кодекс РК, - говорится в обращении.

Коллектив просит защитить права работников и принять соответствующие меры.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали жалобу.

Установка камер осуществлена по рекомендации комплаенс-службы предприятия и соответствует требованиям по охране стратегических объектов. Важно отметить, что видеонаблюдение установлено в технических зонах, коридорах и складских помещениях и не нарушает прав работников, - заявили в компании.

Для справки

ГКП «КЖСА» создано решением акима Актау от 18 марта 1996 года.

Предприятие работает в области тепловой, водохозяйственной и канализационной систем жизнеобеспечения местной инфраструктуры.

По роду своей основной деятельности предприятие осуществляет:

  • тепловодоснабжение объектов жилищного, коммунально-бытового и промышленного назначения;
  • техническое обслуживание инженерных сетей тепловодоснабжения;
  • производство и реализацию доочищенной воды;
  • эксплуатацию и ремонт канализационных насосных станций и очистных сооружений города;
  • оказание услуг населению, организациям и предприятиям, связанных с деятельностью предприятия.

41
8
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Контора тяп- ляп... Косяков от их * работ* полно в каждом микрорайоне.
10.12.2025, 15:02
fox1167
fox1167
"они выразили недовольство установкой системы видеонаблюдения на рабочих местах."----Лучше делайте видеофиксацию их деятельности во время вскрытия асфальта во время ремонта подземного трубопровода и после ремонта! Фиксируйте как они восстанавливают асфальт!
10.12.2025, 12:37
Галина63
Галина63
Правильно сделали, что установили камеры. Они на рабочем месте установлены, тем более это связано с антитеррористическими правилами.
10.12.2025, 07:44
Masta-Mike
Masta-Mike
Как ни позвонишь, номера телефонов просто недоступны, заняты или вовсе после ответа сразу же бросают трубку. Я понимаю, что это делает всего 1-2 сотрудника, а не весь штат, но именно по их вовлечённости в нужды потребителей и можно делать вывод об отношении вообще всех сотрудников этой организации, так что правильно сделали, я бы ещё просмотрел / прослушал запись с камеры в помещении информационного ресепшена, чем они там так сильно занимаются.
10.12.2025, 07:29
Космос
Космос
Личное пространство дома, на работе это служебное пространство, которое требует контроля эффектиности и безопасности труда. Давно надо было это сделать, и не только в кжса
10.12.2025, 07:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь