Территория СЭЗ «Морпорт Актау» расширена вдвое

Теперь территория специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау» составляет 9 814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года обновлены границы и целевые индикаторы СЭЗ «Морпорт Актау». Постановление вводится в действие с 9 декабря 2025 года.
Согласно документу, территория специальной экономической зоны составляет 9 814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории страны.
План территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Зона расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов согласно прилагаемому плану. СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.
Ранее территория составляла 4 407,503 гектара.
Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Актау хотят включить в состав специальных экономических зон.
