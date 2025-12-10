18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 15:33

На ярмарке в Актау представят сельхозпродукцию из ЗКО

Общество 0 2 000 Лиана Рязанцева

Население приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции из Западно-Казахстанской области. Продовольственные товары можно будет приобрести по доступным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата, Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Ярмарка сельхозпродукции, которая должна была пройти в Актау 11 и 12 декабря, перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

- Из-за неблагоприятных погодных условий запланированная ярмарка продукции производителей ЗКО, которая должна была пройти 11–12 декабря в Актау, в 36 микрорайоне, в ОРЦ «Актау», переносится на 12–13 декабря. Начало — 12 декабря в 09:00, - сообщили в акимате Мангистау.

В рамках мероприятия будут представлены товары из Западно-Казахстанской области.

Продукция, поставляемая в рамках программы «Ауыл Аманаты», различные виды мяса, молочные продукты и овощи, будет предложена жителям по доступным, сниженным ценам. Приглашаем принять активное участие в ярмарке, - сообщили в акимате города.

Ярмарка пройдет в 36 микрорайоне – на территории оптового рынка «Оптово-распределительного центра».

Ранее сообщалось, что добраться до ярмарки можно на автобусах маршрута Актау – Акшукур – Актау и №6.

6
15
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Да вообще в Таучике или в Форте надо было сделать ,чо уж мелочится.
10.12.2025, 18:17
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь