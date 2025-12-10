На ярмарке в Актау представят сельхозпродукцию из ЗКО

Население приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции из Западно-Казахстанской области. Продовольственные товары можно будет приобрести по доступным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата, Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Ярмарка сельхозпродукции, которая должна была пройти в Актау 11 и 12 декабря, перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

- Из-за неблагоприятных погодных условий запланированная ярмарка продукции производителей ЗКО, которая должна была пройти 11–12 декабря в Актау, в 36 микрорайоне, в ОРЦ «Актау», переносится на 12–13 декабря. Начало — 12 декабря в 09:00, - сообщили в акимате Мангистау.

В рамках мероприятия будут представлены товары из Западно-Казахстанской области.

Продукция, поставляемая в рамках программы «Ауыл Аманаты», различные виды мяса, молочные продукты и овощи, будет предложена жителям по доступным, сниженным ценам. Приглашаем принять активное участие в ярмарке, - сообщили в акимате города.

Ярмарка пройдет в 36 микрорайоне – на территории оптового рынка «Оптово-распределительного центра».

Ранее сообщалось, что добраться до ярмарки можно на автобусах маршрута Актау – Акшукур – Актау и №6.