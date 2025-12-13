18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 11:50

Кадровые изменения произошли в ДЧС Мангистауской области

Общество 0 1 283 Сергей Кораблев

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области произошли кадровые изменения, сообщает Lada.kz.

Фото ДЧС региона
Фото ДЧС региона

Майор гражданской защиты Бахытжан Усенов назначен начальником управления ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального ДЧС.

Трудовой путь Бахытжана Усенова:

  • 2013-2017 гг. – окончил Кокшетауский технический институт по специальности «Пожарная безопасность»;
  • 2017-2019 гг. – начальник караула пожарной части №8 города Актау;
  • 2019-2020 гг. – заместитель начальника специализированной пожарной части №1;
  • 2020-2021 гг. – начальник пожарной части №8 села Шетпе;
  • 2021-2022 гг. – начальник пожарной части №4 в Форт-Шевченко;
  • 2022-2023 гг. – начальник пожарной части №12 села Баскудук;
  • 2023-2025 гг. – начальник оперативного центра управления силами и средствами;
  • 2025 г. – заместитель начальника Центра планирования и оперативного управления.

Также в 2025 году окончил магистратуру Университета гражданской обороны Республики Беларусь по специальности «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона».

Капитан гражданской защиты Мейирбек Исаев возглавил отдел по чрезвычайным ситуациям города Жанаозен.

Трудовой путь:

  • 29.07.2016 - 28.05.2020 – курсант Кокшетауского технического института КЧС МВД РК;
  • 01.06.2020 - 01.11.2020 – старший инженер отдела ЧС города Актау;
  • 01.11.2020 - 13.11.2020 – зачислен в управление ДЧС Мангистауской области;
  • 13.11.2020 - 11.05.2021 – старший дознаватель отдела государственного пожарного надзора;
  • 11.05.2021 - 15.11.2021 – старший инженер отдела государственного пожарного надзора;
  • 15.11.2021 - 01.04.2022 – старший следователь следственной группы Управления гос.пожарного надзора;
  • 01.04.2022 - 14.11.2022 – старший инженер отдела государственного пожарного надзора;
  • 14.11.2022 - 31.12.2024 – главный специалист управления государственного пожарного надзора;
  • 01.01.2025 - 19.06.2025 – главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций;
  • 19.06.2025 - 04.12.2025 – главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций;
  • С 04.12.2025 начальник отдела ЧС города Жанаозена.

Также на должность начальника управления кадровой и воспитательной работы ДЧС Мангистауской области назначена подполковник гражданской защиты Салтанат Аленова. 

Она служит в органах гражданской защиты с 2006 года. За годы работы она занимала различные руководящие должности, зарекомендовала себя компетентным руководителем и накопила большой опыт в сфере развития кадровой политики и повышения профессиональной подготовки личного состава.

Напомним, ранее был назначен начальник управления по ЧС города Актау.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь