Кадровые изменения произошли в ДЧС Мангистауской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области произошли кадровые изменения, сообщает Lada.kz .

Фото ДЧС региона

Майор гражданской защиты Бахытжан Усенов назначен начальником управления ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального ДЧС.

Трудовой путь Бахытжана Усенова:

2013-2017 гг. – окончил Кокшетауский технический институт по специальности «Пожарная безопасность»;

2017-2019 гг. – начальник караула пожарной части №8 города Актау;

2019-2020 гг. – заместитель начальника специализированной пожарной части №1;

2020-2021 гг. – начальник пожарной части №8 села Шетпе;

2021-2022 гг. – начальник пожарной части №4 в Форт-Шевченко;

2022-2023 гг. – начальник пожарной части №12 села Баскудук;

2023-2025 гг. – начальник оперативного центра управления силами и средствами;

2025 г. – заместитель начальника Центра планирования и оперативного управления.

Также в 2025 году окончил магистратуру Университета гражданской обороны Республики Беларусь по специальности «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона».

Капитан гражданской защиты Мейирбек Исаев возглавил отдел по чрезвычайным ситуациям города Жанаозен.

Трудовой путь:

29.07.2016 - 28.05.2020 – курсант Кокшетауского технического института КЧС МВД РК;

01.06.2020 - 01.11.2020 – старший инженер отдела ЧС города Актау;

01.11.2020 - 13.11.2020 – зачислен в управление ДЧС Мангистауской области;

13.11.2020 - 11.05.2021 – старший дознаватель отдела государственного пожарного надзора;

11.05.2021 - 15.11.2021 – старший инженер отдела государственного пожарного надзора;

15.11.2021 - 01.04.2022 – старший следователь следственной группы Управления гос.пожарного надзора;

01.04.2022 - 14.11.2022 – старший инженер отдела государственного пожарного надзора;

14.11.2022 - 31.12.2024 – главный специалист управления государственного пожарного надзора;

01.01.2025 - 19.06.2025 – главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций;

19.06.2025 - 04.12.2025 – главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций;

С 04.12.2025 начальник отдела ЧС города Жанаозена.

Также на должность начальника управления кадровой и воспитательной работы ДЧС Мангистауской области назначена подполковник гражданской защиты Салтанат Аленова.

Она служит в органах гражданской защиты с 2006 года. За годы работы она занимала различные руководящие должности, зарекомендовала себя компетентным руководителем и накопила большой опыт в сфере развития кадровой политики и повышения профессиональной подготовки личного состава.

Напомним, ранее был назначен начальник управления по ЧС города Актау.