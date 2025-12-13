18+
13.12.2025, 14:00

Граница за полчаса: в Мангистау запущен модернизированный пункт пропуска

Общество 0 3 723 Сергей Кораблев

В регионе введен в эксплуатацию модернизированный автомобильный пункт пропуска «Темир-баба» на границе с Туркменистаном, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в ДГД по Мангистауской области
Фото предоставили в ДГД по Мангистауской области

Открытие объекта состоялось в рамках государственной программы по модернизации приграничной инфраструктуры, реализуемой по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Программа модернизации охватывает девять автомобильных пунктов пропуска на границах Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Реконструкция «Темир-бабы» проводилась без закрытия движения и снижения пропускной способности. Для этого была внедрена временная схема движения, позволившая сохранить бесперебойное грузовое и пассажирское сообщение.

Как отметил заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области Артем Абильдинов, таможенный пост «Темир-баба» является стратегически важным объектом на границе с Туркменистаном и после модернизации стал образцом оптимизации таможенных процессов.

По его словам, на пункте пропуска внедрены современные технологии и средства контроля, включая радиационные детекторы, тепловизоры, весогабаритные измерители, инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-аппараты. Это позволило значительно повысить эффективность работы и пропускную способность.

Среднее время прохождения границы для физических лиц теперь составляет не более 5 минут. Внедрение системы «Кеден» и принципа «Одного окна» исключило дублирование процедур, а электронная очередь позволила снять заторы. Документы водителей сканируются без выхода из кабины транспортного средства.

В результате расширения количества полос движения с двух до шести пропускная способность поста выросла с 150 до 350 автотранспортных средств. Общее время прохождения границы сокращено до 30 минут, оформление занимает не более 15 минут. Площадь пункта пропуска увеличена с 3 000 до 6 000 квадратных метров.

По словам Артема Абильдинова, обновленный пост «Темир-баба» сочетает в себе скорость и прозрачность, высокий уровень безопасности и эффективность работы.

Напомним, ранее сообщалось, что пересечение границы Казахстана вскоре станет быстрее и удобнее для граждан и транзитного транспорта.

