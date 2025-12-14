18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.12.2025, 11:38

Заносит на поворотах: водители Актау жалуются на обледеневшие дороги и слабую реакцию коммунальщиков

Общество

В Актау водители сообщают о сложной ситуации на дорогах, возникшей из-за гололеда и сильного ветра. Выпавшие осадки затрудняют движение, при этом в городе не видно снегоуборочной и пескоразбрасывающей техники, сообщает Lada.kz.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

В условиях ухудшения погоды в Актау автомобилисты сообщают об образовавшемся на дорогах гололеде, который представляет угрозу безопасному движению. По словам водителей, на проезжей части машины заносит, особенно на поворотах и открытых участках.

При этом участники дорожного движения отмечают отсутствие на дорогах снегоуборочной техники, осуществляющей посыпку песком или противогололедными материалами. Это вызывает обеспокоенность горожан, учитывая прогнозы синоптиков об усилении ветра, метели и осадков.

В связи с ситуацией у автомобилистов возникают вопросы о готовности коммунальных и дорожных служб к резкому ухудшению погодных условий.

Корреспондент направил официальный запрос в Актауский городской акимат с просьбой прокомментировать текущую ситуацию и сообщить, планируется ли задействование спецтехники для очистки дорог.

Lada.kz следит за развитием ситуации.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
Чуть снежок выпал - сразу заныли. Зимнюю резину не пробовали ставить, чтобы не заносило на поворотах?
14.12.2025, 08:16
fox1167
fox1167
"планируется ли задействование спецтехники для очистки дорог."------Они только хвастать умеют! Только недавно была статья где они трубили что всё к зиме готово! Где это всё? Ждём солнышка? Авось и так растает?
14.12.2025, 06:44
