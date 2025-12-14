Непогода в Актау: чиновники прокомментировали жалобы водителей на гололед

Фото предоставили в городской администрации

В администрации утверждают, что коммунальные службы организовали ряд работ, в ходе которых от осадков были очищены дороги областного центра.

ТОО «Компания Строй Инвест 2020» в утреннее время провело посыпку дорог инертными материалами с целью предотвращения образования гололеда. В первую очередь работы были выполнены на спусках, кольцевых развязках и центральных улицах города, - заверили чиновники.

Были задействованы один ответственный мастер, пять водителей, три комбинированные дорожные машины, погрузчик, бойлер, шесть рабочих, автомобиль «Газель» и пять мотопомп.

В акимате также отметили, что противогололёдные мероприятия будут продолжены в зависимости от погодных условий.

Специалисты ведут мониторинг температуры воздуха. При фиксации минусовой температуры будет произведена повторная посыпка инертными материалами. В настоящее время дороги снегом не занесены. В случае ухудшения ситуации техника КДМ (комбинированные дорожные машины) находится в готовности, - сообщили местные власти.

Напомним, ранее водители сообщали о сложной ситуации на дорогах, возникшей из-за гололеда. По их словам, выпавшие осадки затрудняют движение, при этом в городе не видно снегоуборочной и пескоразбрасывающей техники.