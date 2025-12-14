Междугородние рейсы из Актау отменили из-за плохих метеоусловий

В Актауском городском акимате сообщили, что все рейсы по междугородним маршрутам временно приостанавливаются из-за плохой погоды, передает Lada.kz .

В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 декабря с 17:00 часов все рейсы по следующим междугородним маршрутам временно приостанавливаются:

Актау – Жетыбай – Актау;

Актау – Мунайшы – Актау;

Актау – Курык – Актау;

Актау – Форт-Шевченко – Актау;

Актау – Шетпе – Актау;

Актау – Бейнеу – Актау;

Актау – Таучик – Актау;

Жанаозен – Шетпе – Жанаозен.

О любых изменениях в расписании движения автобусов будет сообщено дополнительно.

Колл-центры: +7 (777) 550-26-66, +7 (771) 040-05-65.

Ранее сообщалось о том, что непогода привела к задержке авиарейсов в Актау. Подробнее по ссылке.