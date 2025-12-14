Непогода привела к задержке рейсов в Актау

Рейсы авиакомпании Air Astana из Актау задерживаются из-за погодных условий, передает Lada.kz.
Пассажиров, планирующих вылеты из/в Актау и Атырау, информируют о задержках рейсов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в областном центре и Атырау.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт.
Air Astana
Центр бронирования и информации (24/7):
Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 (7272) 44-44-78.
WhatsApp: +7 (702) 702-00-74.
Online chat: airastana.com.
FlyArystan
WhatsApp: + 7 (702) 702-02-27.
Live-chat: FlyArystan app/flyarystan.com.
+7 (727) 331-10-10 (08:00 – 20:00).
Напомним, сегодня, 14 декабря, в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс.
Водители в Актау жалуются на обледеневшие дороги и слабую реакцию коммунальщиков на сложившуюся ситуацию.
