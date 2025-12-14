18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.12.2025, 12:25

Непогода привела к задержке рейсов в Актау

Общество Сергей Кораблев

Рейсы авиакомпании Air Astana из Актау задерживаются из-за погодных условий, передает Lada.kz.

Фото: aircollection.org
Фото: aircollection.org

Пассажиров, планирующих вылеты из/в Актау и Атырау, информируют о задержках рейсов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в областном центре и Атырау.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Контакты

Air Astana

Центр бронирования и информации (24/7):

  • e-mail: help.airastana.com;
  • +7 (727) 244-44-77;
  • +7 (7172) 58-44-77;
  • +7 (702) 702-44-77.

Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 (7272) 44-44-78.

WhatsApp: +7 (702) 702-00-74.

Online chat: airastana.com.

FlyArystan

WhatsApp: + 7 (702) 702-02-27.

Live-chat: FlyArystan app/flyarystan.com.

+7 (727) 331-10-10 (08:00 – 20:00).

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс.

Водители в Актау жалуются на обледеневшие дороги и слабую реакцию коммунальщиков на сложившуюся ситуацию.

1
9
2
