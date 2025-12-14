Закрытый участок трассы в Мангистау откроют раньше срока

Об открытии движения на ранее закрытом для проезда участка дороги откроют раньше запланированного времени, сообщает Lada.kz .

Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»

По информации АО «НК «КазАвтоЖол», в 19:00 часов будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, с 332 по 632 километр – от села Бейнеу до села Шетпе.

В колл-центре 1403 возможно получить дополнительную информацию в любое время суток, уточнили в нацкомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за плохой погоды движение на данном участке будет закрыто до 21:00 часов.