15.12.2025, 11:25

«Всевидящее око» на рабочем месте: адвокат о видеокамерах в ГКП «КЖСА» Актау

Общество 0 1 963 Лиана Рязанцева

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков прокомментировал недовольство сотрудников ГКП «КЖСА» в связи с установкой видеокамер на рабочих местах. Адвокат разъяснил редакции Lada.kz, насколько правомерны действия предприятия и имеют ли работодатели право на установку видеонаблюдения.


Коллаж автора.

Редакция Lada.kz решила выяснить, имеет ли работодатель право устанавливать видеокамеры на рабочих местах и вести видеосъёмку сотрудников.

Адвокат рассмотрел этот вопрос с позиции Конституции и Гражданского кодекса РК.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 18 Конституции, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса, никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае смерти — без согласия наследников. Видеонаблюдение на рабочем месте затрагивает персональные данные работника и, соответственно, попадает под требования Закона РК «О персональных данных и их защите». Работодатель также должен предварительно получить согласие работника на использование его изображения. В противном случае работодатель нарушает право работника на использование своего изображения, - сказал Айбек Суюндуков.

Айбек Суюндуков разъяснил, что видеофиксация поведения работника на рабочем месте является сбором и обработкой персональных данных работника, а значит необходимо соблюсти требования по их обработке. ⠀

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона персональные данные - сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.

Закон содержит в себе условия сбора, обработки персональных данных и особенности сбора, обработки персональных данных из общедоступных источников. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона сбор, обработка персональных данных осуществляются собственником и (или) оператором, а также третьим лицом с согласия субъекта или его законного представителя в порядке, определяемом уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи и статьей 9 настоящего Закона.

Адвокат пояснил, что в рассматриваемом случае, работодатель подпадает под понятие оператора базы, содержащих персональные данные, как следствие, они обязаны соблюдать меры по защите персональных данных.

В свою очередь работник, в рассматриваемом случае попадает под понятие субъекта персональных данных, который также наделен правами, описанными в пункте 1 статьи 24 Закона. Так, субъект имеет право:

1) знать о наличии у собственника и (или) оператора, а также третьего лица своих персональных данных, а также получать информацию, содержащую:

  • подтверждение факта, цели, источников, способов сбора и обработки персональных данных;
  • перечень персональных данных;
  • сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

2) требовать от собственника и (или) оператора изменения и дополнения своих персональных данных при наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами;

3) требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих персональных данных в случае наличия информации о нарушении условий сбора, обработки персональных данных;

4) требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уничтожения своих персональных данных, сбор и обработка которых произведены с нарушением законодательства Республики Казахстан, а также в иных случаях, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

5) отозвать согласие на сбор, обработку, распространение в общедоступных источниках, передачу третьим лицам и трансграничную передачу персональных данных, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 8 настоящего Закона;

6) дать согласие (отказать) собственнику и (или) оператору на распространение своих персональных данных в общедоступных источниках персональных данных;

7) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе возмещение морального и материального вреда;

8) на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

В случае, если у работодателя отсутствует письменное согласие работников на проведение видеонаблюдения за ними на рабочем месте в рабочее время, действия работодателя могут быть обжалованы вплоть до демонтажа камер. Незаконный сбор и обработка персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут штраф на физических лиц в размере тридцати (117 960 тенге), на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 60 МРП (235 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 200 МРП (786 400 тенге). Резюмируя, можно сказать, что видеосъемка работников на рабочем месте без их ведома и согласия является незаконной. Персональные данные подлежат уничтожению,- заключил Айбек Суюндуков.

Для справки:

Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков, на момент публикации комментария:

  • не представляет интересов лиц, указанных в настоящей статье (публикации);
  • предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации настоящей статьи (публикации).

Напомним, сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) опубликовали в Telegram-чате акимата обращение, адресованное главе города Абилкаиру Байпакову. В нём они выразили недовольство установкой системы видеонаблюдения на рабочих местах. В коммунальном предприятии прокомментировали ситуацию корреспонденту Lada.kz.

Ознакомиться с Законом РК «О персональных данных и их защите» можно здесь.




Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Как много букв! Устал читать адвокатскую чушь! Во всех магазинах школах больницах и банках стоят сейчас камеры! И стоят они для не сбора информации а для безопасности! Так же работодатель имеет право установить камеры для безопасности персонала и наблюдением за своим материальным имуществом! Возможны хищения оборудования их порча а так же безделье на рабочем месте! И правильно делают что ведут мониторинг! Работодатель должен знать за что платит зарплату!
16.12.2025, 05:29
Галина63
Галина63
Интересно сейчас практически во всех от мини магазинов до торговых центров везде камеры установлены и ни разу ни у одного продавца не спросили, а хочет ли он. Да везде по всему городу в каждом подъезде. Кто у кого спрашивает? У каждого в телефоне видео камеры и все все снимают подряд. Может пора уже законы поменять, раз уж так технологии скакнули? Если снимают для поддержания порядка на рабочем месте, это одно, а если условно говоря в твое окно домой заглядывают, то это совсем другое. Наверно не просто так руководство решило установить наблюдение, может были причины?
15.12.2025, 07:26
Beloff
Beloff
У нас в офисе камера и видео и звук записывает. Вы поймите уже - всем плевать на ваши законы. Люди выживают вопреки им, а не при их помощи.
15.12.2025, 07:12
