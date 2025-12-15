18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.12.2025, 14:17

Как установить и нарядить елку без пожара: рекомендации спасателей Мангистау

Общество 0 928 Лиана Рязанцева

В преддверии новогодних праздников спасатели Мангистауской области напоминают жителям о правилах пожарной безопасности при установке и украшении новогодней ёлки, передает Lada.kz

Фото автора
Фото автора

Спасатели отмечают, что соблюдение простых рекомендаций поможет избежать пожаров и сохранить праздник безопасным для всей семьи.

Специалисты ДЧС рекомендуют устанавливать ёлку на прочную и устойчивую подставку, чтобы исключить риск её падения. Размещать новогоднее дерево следует на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, каминов, батарей и источников открытого огня.

Важно не загромождать выходы: ёлка не должна перекрывать двери и пути эвакуации. При выборе искусственной ёлки предпочтение стоит отдавать моделям из негорючих или трудно воспламеняемых материалов. Живая ёлка должна быть свежей и влажной - сухие ветки воспламеняются мгновенно, - отмечают спасатели.

Что касается электрогирлянд и украшений, специалисты рекомендуют:

  • использовать только сертифицированные гирлянды, покупать их в проверенных магазинах;

  • перед использованием проверять провода: нет ли оголённых участков, перегибов, запаха гари;

  • не включать гирлянду на ночь и при выходе из дома;

  • не подключать много электрических устройств в одну розетку, использовать удлинители с защитой от перегрузки;

  • не украшать ёлку свечами или пиротехникой.

 Для семей с детьми и животными советуем закрепить ёлку так, чтобы её невозможно было опрокинуть. Размещайте украшения из стекла выше уровня детских рук. Прячьте провода гирлянд, чтобы их нельзя было потянуть или погрызть, — подчеркнули спасатели ДЧС.

 

Спасатели ДЧС региона рекомендуют жителям соблюдать дополнительные меры безопасности:

  • держите под рукой огнетушитель или хотя бы плотное одеяло/полотенце для тушения возможного возгорания;

  • объясните детям основные правила пожарной безопасности;

  • ежедневно проверяйте состояние ёлки и гирлянд.

Напомним, для жителей Актау редакция Lada.kz подготовила подборку идей, которые помогут выбрать ёлку, игрушки и украшения, а также подобрать трендовые цвета и стиль праздничного декора. С рекомендациями можно ознакомиться здесь

