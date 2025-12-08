Как украсить дом и нарядить ёлку к Новому 2026 году: советы жителям Актау

Приближается Новый 2026 год, а значит, пора превращать дом в сказочную зимнюю сказку. Для жителей Актау редакция Lada.kz подготовила подборку идей, которые помогут выбрать ёлку, игрушки и украшения, а также подобрать трендовые цвета и стиль праздничного декора.

Фото автора

В этом году новогоднюю сказку уже можно встретить в магазинах ёлочных игрушек города. Дизайнеры магазина «Prestige» рассказали о трендах праздничного украшения.

По их словам, этой зимой в тренде сразу несколько цветовых направлений.

Традиционное сочетание красного, зелёного и золотого по-прежнему остаётся фаворитом. При этом растёт интерес к нейтральной гамме — молочным, бежевым и древесным оттенкам, а также к мягким пастельным цветам. Не теряют популярности и современные насыщенные палитры, такие как глубокий синий и изумрудный, - отметили эксперты.

На прилавках магазинов большое разнообразие игрушек, но по словам дизайнеров, тренд этого года - стеклянные игрушки.

По нашим наблюдениям, жители Актау чаще всего выбирают шары, фигурные игрушки, гирлянды тёплого света и наборы, выполненные в едином стиле. Популярность набирают и украшения из натуральных материалов: дерева, стекла и шишек. Однако металлические и глянцевые элементы также остаются востребованными — многие комбинируют два направления, - говорят специалисты.

Также в этом году, по словам специалистов, популярностью пользуются бархатные новогодние шары.

Всё большую популярность набирает и монохромное оформление ели, когда выбирают одну цветовую гамму - золотую, серебристую или красную, вместо сочетания множества оттенков.

Среди трендов выделяются бархат и вельвет, стеклянные шары, металлические акценты и элементы из натурального дерева. Комбинация различных фактур остаётся одной из ключевых тенденций, - заявили дизайнеры.

Дизайнеры отмечают, что среди горожан выделяются два доминирующих стиля - современный минимализм и насыщенный «максимализм» с большим количеством игрушек и ярких акцентов.

Выбор во многом зависит от интерьера: в просторных домах чаще предпочитают более насыщенный декор. В этом году особенно популярно украшать дома композициями из еловых веток, размещёнными в центре стола, а также стильными подсвечниками. В тренде и крупные вазы с декоративными ветками и новогодними украшениями, - говорят специалисты.

Статуэтки Дедов Морозов и оленей остаются актуальными украшениями и в этом году.

Дизайнеры поделились наблюдениями о том, какие ёлки чаще выбирают горожане.

По их словам, в этом году жители предпочитают высокие традиционные ёлки - преимущественно от 180 см и выше. Спросом пользуются как классические зелёные модели, так и варианты с лёгким «снежным» эффектом, создающим более выразительную зимнюю атмосферу.

Стоимость украшений варьируется от 400 - 800 тенге за небольшие подвески и простые элементы до 1 500 - 4 500 тенге за стеклянные и бархатные игрушки. Крупные наборы и дизайнерские фигуры могут достигать 5 000 - 12 000 тенге и выше.

Мишура считается пережитком прошлого, и дизайнеры не рекомендуют использовать её для украшения дома или квартиры.

Дизайнеры и декораторы подчёркивают: главное правило - новогодний декор должен гармонично вписываться в интерьер, а не конфликтовать с ним.

Не обошлось и без главного символа нового года «Огненной лошади». В магазинах Актау горожане смогут найти множество декоративных украшений с этим знаком наступающего года.

Новогодние украшения в виде лошадей, свечей, шаров и фигурок с мерцающим или огненным эффектом станут главными акцентами праздничного декора, - заключили специалисты.

Для справки:

Согласно китайскому календарю, 2026 год пройдёт под знаком Красной Огненной Лошади - яркого и энергичного символа, который в восточной астрологии ассоциируется с движением, решительностью и стремлением к переменам.