В Мангистау полицейские не могут оплатить аренду за жилье

В Мангистауской области сотрудники специализированной охранной службы МВД не могут оплачивать арендное жилье - деньги от государства поступили вовремя, но выплаты «застряли» в Отбасы банке, передает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Государственное пособие на аренду жилья поступило на специальные счета 11 декабря. Получатели сразу же через мобильное приложение банка оформили переводы арендодателям. Однако платёжные заявки зависли в статусе «на рассмотрении».
В результате арендаторы вынуждены ежедневно объясняться с владельцами квартир и просить их войти в положение. По их словам, проблема возникла после перехода на безналичное оформление платежей через приложение и не решается уже несколько месяцев.
«Со стороны государства проблем нет - помощь выделяется. Эти деньги мы должны ежемесячно перечислять арендодателям. Они идут нам навстречу месяц, два, но бесконечно так продолжаться не может. Если нам придётся съезжать, нужно будет менять документы, а это дополнительные расходы - около 40–50 тысяч тенге: нотариус, ЦОН и другие услуги», - рассказал Бакберген Сагынов, сотрудник полиции Управления специализированной охранной службы МВД РК.
«Деньги нам перевели, но снять их мы не можем. Через менеджеров банка сумма начинается от 500 тысяч тенге, а у большинства из нас таких средств нет - обычно это 150-200 тысяч. Мы сразу 11 числа оформили перевод, но средства до сих пор не поступили. Нам говорят ждать три рабочих дня. Эта проблема длится с сентября. Арендодатели уже требуют освободить жильё», - заявил Султанбек Шанбаев, сотрудник полиции Управления специализированной охранной службы МВД РК.
В Отбасы банке пояснили, что из-за изменений в законодательстве все договоры аренды теперь проверяются вручную, а каждая заявка рассматривается индивидуально. По словам представителей банка, обработка занимает до трёх рабочих дней, после чего средства будут перечислены.
«В связи с изменениями в законодательстве все договоры подлежат проверке. Заявки, поданные 11 числа, должны быть обработаны до конца этого дня. Проверяется пакет документов - договор аренды, удостоверение личности, банковский счёт и другие данные. Сотрудники всё проверяют сами. При отсутствии нарушений средства перечисляются в течение трёх рабочих дней», - сообщил Максат Узакбаев, начальник отдела МОФ АО «Отбасы банк».
В банке заверили, что выплаты будут произведены в ближайшее время. Пока же сотрудникам охранной службы МВД остаётся только ждать.
