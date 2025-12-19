18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 09:36

В Мангистау полицейские не могут оплатить аренду за жилье

Общество 0 1 601 Ольга Максимова

В Мангистауской области сотрудники специализированной охранной службы МВД не могут оплачивать арендное жилье - деньги от государства поступили вовремя, но выплаты «застряли» в Отбасы банке, передает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Иллюстративное фото: afk.kz
Иллюстративное фото: afk.kz

Государственное пособие на аренду жилья поступило на специальные счета 11 декабря. Получатели сразу же через мобильное приложение банка оформили переводы арендодателям. Однако платёжные заявки зависли в статусе «на рассмотрении».

В результате арендаторы вынуждены ежедневно объясняться с владельцами квартир и просить их войти в положение. По их словам, проблема возникла после перехода на безналичное оформление платежей через приложение и не решается уже несколько месяцев.

«Со стороны государства проблем нет - помощь выделяется. Эти деньги мы должны ежемесячно перечислять арендодателям. Они идут нам навстречу месяц, два, но бесконечно так продолжаться не может. Если нам придётся съезжать, нужно будет менять документы, а это дополнительные расходы - около 40–50 тысяч тенге: нотариус, ЦОН и другие услуги», - рассказал Бакберген Сагынов, сотрудник полиции Управления специализированной охранной службы МВД РК.

«Деньги нам перевели, но снять их мы не можем. Через менеджеров банка сумма начинается от 500 тысяч тенге, а у большинства из нас таких средств нет - обычно это 150-200 тысяч. Мы сразу 11 числа оформили перевод, но средства до сих пор не поступили. Нам говорят ждать три рабочих дня. Эта проблема длится с сентября. Арендодатели уже требуют освободить жильё», - заявил Султанбек Шанбаев, сотрудник полиции Управления специализированной охранной службы МВД РК.

В Отбасы банке пояснили, что из-за изменений в законодательстве все договоры аренды теперь проверяются вручную, а каждая заявка рассматривается индивидуально. По словам представителей банка, обработка занимает до трёх рабочих дней, после чего средства будут перечислены.

«В связи с изменениями в законодательстве все договоры подлежат проверке. Заявки, поданные 11 числа, должны быть обработаны до конца этого дня. Проверяется пакет документов - договор аренды, удостоверение личности, банковский счёт и другие данные. Сотрудники всё проверяют сами. При отсутствии нарушений средства перечисляются в течение трёх рабочих дней», - сообщил Максат Узакбаев, начальник отдела МОФ АО «Отбасы банк».

В банке заверили, что выплаты будут произведены в ближайшее время. Пока же сотрудникам охранной службы МВД остаётся только ждать.

