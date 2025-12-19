«Принц вальса» среди военных: офицер Нацгвардии блистал на Grand Ball 2025 в Жанаозене

В Жанаозене прошло одно из самых ярких культурных событий года - Grand Ball 2025 «Шабыт шуағы», в ходе которого военнослужащий части 5548 впечатлил жюри мастерством и артистизмом, передает Lada.kz .

Фото: Нацгвардии РК

Светское мероприятие организовал Дом культуры «Кендірлі». Праздничный вечер собрал гостей, ценящих классическую музыку, бальный танец и изысканную атмосферу.

Кульминацией программы стал конкурс парного вальса, в котором участвовали 24 пары. Среди участников особое внимание зрителей и жюри привлекли военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан: на паркет вышли восемь танцевальных пар из воинской части 5548.

Гармоничное сочетание военной выправки, дисциплины и пластики классического танца добавило выступлениям выразительности. По итогам конкурса звание «Лучший принц вечера» получил заместитель командира 1-го батальона оперативного назначения по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5548, старший лейтенант Дарын Баймагамбет. Его техничность, уверенное сценическое поведение и взаимодействие с партнёршей были высоко оценены членами жюри.

В Национальной гвардии отмечают, что участие военнослужащих в культурных проектах укрепляет связь армии и общества, способствует духовному развитию личного состава и формированию гармоничной личности молодёжи.