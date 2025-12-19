В Мангистау открыли участок дороги Бейнеу-Шетпе

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Спустя более полусуток ограничительные требования были сняты, и отрезок дороги стал доступен для проезда всеми видами транспорта. Об этом сообщили в АО НК «Казавтожол».

«В Мангистауской области на участке автодороги «Доссор–Кульсары–Бейнеу–Сайутес–Шетпе–Жетыбай–Актау» км 332–632 (от населённого пункта Бейнеу до населённого пункта Шетпе) открыто движение», - говорится в распространённом сообщении.

Напомним, из-за гололедицы в минувшую неделю в регионе периодически закрывали дороги областного и республиканского значения.